مقتل 7 أشخاص في حريق مركز تسوق في الهند

2019/05/24 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قتل سبعة أشخاص على الأقل، إثر حريق اندلع اليوم الجمعة، في مركز للتسوق في مدينة سورات، غرب الهند.وقال سودهير جادفي، مسؤول في خدمة الإطفاء، إن ما يصل إلى 25 شخصا محاصرون في المبنى، فيما ذكرت قنوات تلفزيونية أن بعض الأشخاص قفزوا من المبنى هربا من النيران.وأضاف جادفي لـ”رويترز” إن فرق الإطفاء موجودة […]

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