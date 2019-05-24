انفجار وسط مدينة ليون الفرنسية

2019/05/24 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 جرحى في انفجار مجهول المصدر وسط مدينة ليون الفرنسية

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