حواجز احتلالية «5 نجوم» أمام الفلسطينيين لـ «تجميل» الإهانة!

2019/05/24 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصوت الفرح عبر الهاتف بشر بـ «لقد تمت المصادقة لي مرة أخرى على الذهاب إلى إسرائيل.وذهبت».المتحدث كان جزءاً من مجموعة

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