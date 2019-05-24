5 قتلى و13 جريحاً بانفجار قرب مسجد بإقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان

2019/05/24 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت مصادر في الشرطة الباكستانية، أن الانفجار وقع قرب مسجد "رحمانية" أثناء صلاة الجمعة وألحق أضرارا بالمنازل القريبة منه ، فيما لم ترشح أي معلومات عن طبيعة الانفجار وما إذا كان عملا إرهابيا أم غير ذلك. انتهى.ص.هـ.ح.

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