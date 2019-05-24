2019/05/24 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان قوة امنية عثرت على وكر لداعش فيه حزام ناسف في صحراء الانبار، ودمرته بالكامل.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية نفذت عملية تفتيش في صحراء الانبار تم العثور خلالها على وكر بداخله حزام نأسف ودراجات نارية عدد ٣ ولافتات مختلفة وغطية وحقائب ومستلزمات”.واضاف “تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير وكر لداعش بداخله حزام ناسف في صحراء الانبار وكالة خطوة برس.

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