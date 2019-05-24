اعتقال شخصين يتاجران بالأعضاء البشرية شمالي الحلة

2019/05/24 | 20:02

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

كشفت قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة، 24 أيار، 2019، تفاصيل ضبط ما اسمتها بشحنة السراي وسط بعقوبة.

وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فريقا امنيا مشتركا تمكن بجهود

بغداد اليوم _ بغداد

أفادت وسائل اعلام فرنسية، اليوم الجمعة، بإصابة 6 اشخاص في انفجار وقع بمدينة ليون شرق البلاد.

وذكرت صحيفة "بروغريس"، أن "سبب الانفجار الذي وقع في شارع للمشاة بمدينة ليون الفرنسية، وفقا للبيانات الأولية، كان عبا

بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر أمني بمحافظة بابل، اليوم الجمعة، بأن شاباً أقدم على الانتحار عبر القاء نفسه من جسر الهنود بمدينة الحلة، مركز المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شاباً في العشرين من عمره، أقدم اليوم على ال

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