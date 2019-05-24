علاوي يعرض خطة طوارئ حول التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وتداعياته

2019/05/24 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد المجلس المركزي للمنبر العراقي جلسة حوارية تداولية برئاسة اياد علاوي وعدد من ممثلي القوى السياسية، جرى خلالها بحث التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة وتداعياته وكيفية مواجهة الأزمة الراهنة .

وعرض علاوي خلال الجلسة، خطة طوارئ أعدها لهذا الغرض ترتكز على أمن وسلامة العراق، وتُفصّل في الجوانب المالية والاقتصادية والأمن الغذائي، بالإضافة الى الجانب الإعلامي، وخرجت الجلسة بمجموعة توصيات تضمنت تشكيل لجنة حكماء من قادة القوى السياسية للإشراف على خطة الطوارئ والتنسيق مع السلطة التنفيذية والدعوة لعقد مؤتمر عام يضم الكتل السياسية للخروج بموقف موحد يضمن إبعاد العراق عن ساحة المعركة ويدعو للتهدئة ووأد الفتنة، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم التاريخية، والتأكيد على ضرورة ضبط النفس، وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي حول حيادية العراق كدولة إزاء ما يدور بين إيران والولايات المتحدة.

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