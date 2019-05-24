2019/05/24 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الجمهورية يعيّن حسن الجنابي سفيراً للعراق لدى أنقرة

عيّن رئيس الجمهورية برهم صالح، وزير الموارد المائية السابق حسن

الجنابي سفيراً للعراق لدى تركيا.

وقال الجنابي في بيان، إن "الرئيس برهم صالح وقع مرسوماً جمهورياً

بتعييني سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة للعراق لدى الجمهورية

التركية، بعد ان شرفتني الحكومة بترشيحي للمنصب، وحصول موافقة

الحكومة التركية على الترشيح"، متعهدا بـأنه سيقوم "مجددا بتمثيل

بلدي بهذه المهمة المشرفة".

وأضاف: "سأسعى الى تمثيل مصالح وطني بأحسن وأبهى صورة،

وكعادتي سأحرص على بقاء باب مكتبي مفتوحا للجميع وأكون خير عون

للجالية العراقية في تركيا"، مشيرا إلى أنه "وبهذا الصدد فقد بدأت

سلسلة لقاءاتي مع الوجهاء والقادة السياسيين من مختلف المشارب

للتعرف على وجهات نظرهم عن قرب وعرض رؤيتي للطريقة التي سأمثل بها

مصالح هذه البلاد".

وأشار الجنابي، إلى زيارته لمقر الجبهة التركمانية للقاء النائب

ارشد الصالحي، وكنت قبل يومين قد التقيت هادي العامري واياد علاوي

وتبادلت معهم وجهات النظر لتطوير العلاقة الثنائية مع الجارة

الشمالية"، مبينا أنه "وجد منهم حرصاً كبيراً على ديمومة وتطوير

العلاقة مع تركيا".

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