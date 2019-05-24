فوكس نيوز: إيران تبني معبرا سريا إلى المتوسط عبر العراق وسوريا

2019/05/24 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أظهرت صور جديدة ملتقطة بالأقمار الاصطناعية أن إيران تقوم ببناء معبر على الحدود العراقية السورية، من شأنه أن يفتح طريقا بريا سريا يربط بين الجمهورية الإسلامية ولبنان، بحسب ما نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية عن مصادر استخباراتية غربية.وقالت الشبكة إنها حصلت على صور حصرية من شركة ISI التي تلتقط بيانات

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