طيران الجيش يعلن مقتل 8 دواعش في جبال مكحول

2019/05/24 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة طيران الجيش، اليوم الجمعة، عن مقتل 8 دواعش وتدمير نفقين في عملية بجبال مكحول في صلاح الدين.وقال القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “تم اسناد قيادة عمليات صلاح الدين بتشكيل مسلح خلال عملية قرب جبال مكحول”.واضافت “النتائج كانت قتل 8 دواعش وتدمير انفاق عدد

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