تعيين حسن الجنابي سفيرا للعراق في تركيا

2019/05/24 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي، الجمعة، عن موافقة رئيس الجمهورية برهم صالح، على تعيينه سفيراً للعراق لدى تركيا.وقال الجنابي في منشور على صفحته في الفيسبوك، اطلعت عليه/المعلومة/ ان “رئيس الجمهورية برهم صالح وقع يوم أمس مرسوماً جمهورياً بتعييني سفيراً مقيماً ومفوضاً فوق العادة للعراق لدى الجمهورية التركية، بعد ان شرفتني الحكومة […]

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