هوك: أميركا ستستخدم القوة العسكرية ضد إيران إذا ما تمت مهاجمتها

2019/05/24 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مبعوث الخارجية الأميركية لشؤون إيران، برايان هوك، ان أميركا ستستخدم القوة العسكرية ضد إيران إذا ما تمت مهاجمتها.

وأكد هوك، في تصريح أنه منذ شهر، تلقت الاستخبارات أخباراً مثيرة للقلق حول التهديدات الواردة من إيران وان هناك معلومات موثوق بها للغاية بأن إيران تخطط لشن هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة، مضيفا ان العراق أحد المناطق التي ارتفع فيها مستوى التحذير من احتمال قيام إيران بهجوم.

وشدد هوك على خفض الموارد التي يحتاجها النظام الإيراني لتمويل الجماعات الموالية له والميليشيات التي يغذيها في جميع أنحاء المنطقة، قائلا ان هذا النظام يقوم بتنظيم وتجهيز وتدريب هذه الجماعات بما في ذلك حزب الله والحوثيون والميليشيات التي تحارب عنه بالوكالة في سوريا والعراق.

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