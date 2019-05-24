شرطة بابل تعلن اعتقال شخصين يتاجران بالاعضاء البشرية

2019/05/24 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بابل

اعلنت

شرطة محافظة بابل، الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت شخصين يتاجران بالاعضاء البشرية شمالي

مدينة الحلة.

وقالت

القيادة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوة مشتركة من مكافحة

الجريمة المنظمة بابل والامن الوطني وجهاز المخابرات ومفارز امن الافراد، تمكنت بكمين

امني محكم من اعتقال متهمين اثنين يتاجران بالأعضاء البشرية بالجرم المشهود بصحبتهما

طفل يبلغ من العمر حوالي (8 أعوام) وهو شقيق احد المتاجرين كانوا يرومون بيعه بمبلغ

(10 الاف دولار امريكي ) بعد استدراجهم بالتنسيق مع مصدر امني سري على طريق المرور

السريع قرب سيطرة الشهيد سلام شنون شمالي الحلة”.

واضافت

القيادة، ان “المعتقلين جرى نقلهما الى الجهة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات

القانونية اللازمة بحقهما”.

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