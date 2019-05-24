فالح الفياض:إن أبو مهدي المهندس من المدافعين عن الوطن ومقدراته ومن الذين حاربوا الإرهاب الداعشي بصدق وعزيمة

2019/05/24 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض: “إن الأخ أبو مهدي المُهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي من المُدافعين عن الوطن ومقدراته ومن الذين حاربوا الإرهاب الداعشي بصدق وعزيمة”.

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