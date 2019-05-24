2019/05/24 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول مباشرة عن الهجوم على ناقلات النفط في ميناء الفجيرة.وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، أعلنت في 12 ايار، أن 4 سفن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وبالقرب من

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الأمريكي يتهم ايران بالهجوم على ناقلات النفط في الخليج وكالة خطوة برس.

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