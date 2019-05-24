ترامب يقرر إرسال 1500 جندي إضافي للشرق الأوسط

2019/05/24 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه سيرسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط أغلبها في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.وأضاف أن الانتشار سيتضمن عددا صغيرا نسبيا من القوات.وقال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما لرويترز إن “القوات ستساهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة

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