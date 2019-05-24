اعتقال اثنين من كبار مروجي المخدرات في الرمادي

2019/05/24 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتقلت القوات الامنية اثنين من ابرز مروجي الحبوب المخدرة في الرمادي مركز محافظة الانبار.

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