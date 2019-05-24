محافظ بابل يتهم التخطيط بعرقلة المشاريع الستراتيجية بالمحافظة

2019/05/24 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم محافظ بابل كرار العبادي وزارة التخطيط بالتسبب بعرقلة المشاريع الستراتيجية في المحافظة .

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