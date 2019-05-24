وزير الخارجية يلتقي في اوسلو امين عام المجلس النرويجي للاجئين

2019/05/24 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم ، في اوسلو ، مع يان كلاند الامين العام لمجلس اللاجئين النرويجي وبحث معه المهام التي يضطلع بها المجلس في دعم وتخفيف معاناة اللاجئين.

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