مجلس الوزراء يصدر توجيهًا بخصوص الموظفين المحالين إلى القضاء بتهم فساد

2019/05/24 | 20:33

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الجمعة، سعيها نشر 900 جندي إضافي في الشرق الأوسط، وتمديد بقاء 600 آخرين.

وذكر البنتاغون، أن "900 جندي جديد سيرسل إلى الشرق الأوسط، وتمديد بقاء 600 جندي آخرين موجودو

بغداد اليوم _ متابعة

حمّل الجيش الأميركي، اليوم الجمعة، الحرس الثوري الإيراني مسؤلية "غير مباشرة" عن الهجوم على السفن قبالة الإمارات قبل أسابيع.

وكانت 4 سفن تجارية قد تعرضت لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات في 12 آيار

بغداد اليوم- بغداد

حصلت وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، الجمعة (24 أيار 2019) على وثائق تبين موافقة الحكومة على إطلاق تخصيصات مالية لجهات حكومية في بغداد والمحافظات.

وبحسب الوثائق الصادرة من وزارة المالية بتاريخ 20/ 5/ 2019، والموجهة الى الأمانة

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