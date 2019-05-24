2019/05/24 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط توتر مع إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترمب يبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترمب يبلغ الكونغرس باعتزام إدارته إرسال 1500 جندي إلى الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).