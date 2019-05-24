توزيع كهرباء ميسان: إنجاز أعمال مشروع استحداث و نقل المغذيات الاربع من محطة الكرامة الثانوية

2019/05/24 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب عن انجاز اعمال مشروع نقل مصادر التغذية لمغذيات الاربع ” الالبان واحد واثنان المجاري، فرقة ١٨ و إدخالها للعمل . وقال مدير الفرع المهندس جاسم راضي بريدي ” بان ملاكاته مركز خدمات العمارة الثالث انجزت أعمال المشروع بنسبة ( ١٠٠ % ) وتم […]

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