واع / الرمادي تغلق 7 محلات للقصابة

2019/05/24 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / مكتب الانبار / ا .ج

اغلقت قائمقامية الرمادي، الجمعة، سبعة محلات قصابة في المدينة لعدم التزامهم بتسعيرة اللحوم .

وذكر قائممقام مدينة الرمادي ابراهيم العوسج في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "تنفيذاً للقرار الصادر بفرض تسعيرة اللحوم تم إغلاق سبعة محلات قصابة واتخاذ الأجراء القانوني بحق تسعة قصابين في مدينة الرمادي بسبب تجاوزهم على الأسعار".

وأضاف ابو "الحملة ستستمر اليوم ويوم غد في عموم مدينة الرمادي".

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