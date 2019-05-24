مالية البرلمان: نتجه لتعديل سلم رواتب الموظفين

2019/05/24 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة المالية النيابية توجهها الى تعديل سلم رواتب الموظفين

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