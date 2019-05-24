2019/05/24 | 20:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكدت وزارة الدفاع الاميركية اليوم الجمعة، ان القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لن تنشر في العراق او سوريا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع الاميركية: القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لن تنشر في العراق او سوريا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع الاميركية: القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لن تنشر في العراق او سوريا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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