وزارة الدفاع الاميركية: القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لن تنشر في العراق او سوريا

2019/05/24 | 20:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الدفاع الاميركية اليوم الجمعة، ان القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط لن تنشر في العراق او سوريا

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