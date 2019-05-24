2019/05/24 | 20:42

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البنتاغون: قواتنا الإضافية إلى الشرق الأوسط لن تنشر في العراق أو سوريا

تأریخ التحریر: : 2019/5/24 20:16

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