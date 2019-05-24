2019/05/24 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيرسل نحو 1500 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط أغلبها في إطار إجراءات وقائية في ظل تصاعد التوتر مع إيران.

وأضاف أن الانتشار سيتضمن عدداً صغيراً نسبيا من القوات.وقال مصدران طلبا عدم ذكر اسميهما لرويترز في وقت سابق اليوم إن القوات ستساهم في تعزيز الدفاعات الأمريكية في المنطقة وستشمل مهندسين.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعلن إرسال 1500 جندي امريكي الى الشرق الأوسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يعلن إرسال 1500 جندي امريكي الى الشرق الأوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).