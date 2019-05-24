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#عاجل_الغدير | إدارة ترامب تتجاوز الكونغرس الأمريكي وتوافق على بيع أسلحة للسعودية والإمارات

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#عاجل_الغدير | إدارة ترامب تتجاوز الكونغرس الأمريكي وتوافق على بيع أسلحة للسعودية والإمارات

الجمعة 24 مايو 2019 - 20:19

#عاجل_الغدير | إدارة ترامب تتجاوز الكونغرس الأمريكي وتوافق على بيع أسلحة للسعودية والإمارات

#عاجل_الغدير | إدارة ترامب تتجاوز الكونغرس الأمريكي وتوافق على بيع أسلحة للسعودية والإمارات

#عاجل_الغدير | إدارة ترامب تتجاوز الكونغرس الأمريكي وتوافق على بيع أسلحة للسعودية والإمارات

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