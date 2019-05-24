اشتباكات وقصف متبادل بالأسلحة الثقيلة بعدة محاور في ضواحي طرابلس

2019/05/24 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما شن الطيران الليلي لقوات حفتر عدة غارات استهدفت مواقع على تخوم طرابلس وبداخلها بينها مستودعات أسلحة بمنطقة بوسليم.في هذه الأثناء أعلنت مواقع إخبارية تابعة لحكومة الوفاق أن مقر مجلس النواب في فندق ركسوس تعرض لغارة نفذتها قوات حفتر وألحقت به خسائر مادية فيما نفت مواقع تابعة للجيش أي علاقة لها باستهداف الفندق. انتهى.ص.هـ.ح.

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