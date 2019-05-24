البنتاغون : القوات الأمريكية الجديدة لن يتم نشرها في سوريا والعراق

2019/05/24 | 20:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن البنتاغون، أن القوات الأمريكية الجديدة في الشرق الأوسط لن يتم نشرها في سوريا والعراق.وصرح البنتاغون، أن تعزيز قوات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط يحمل طابع دفاعي وواشنطن لا تسعى إلى الحرب مع إيران.وأضاف، في إطار زيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط سيتم إرسال أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي إلى المنطقة وكذلك تعزيز […]

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