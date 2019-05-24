2019/05/24 | 20:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أصيب 10 أشخاص بجروح، في انفجار وقع في مدينة ليون الفرنسية، الجمعة، يُعتقد أنه تم باستخدام طرد مفخخ.من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انفجار ليون بأنه “هجوم بلا قتلى”.وأوضحت شبكات تلفزيونية تابعتها “خطوة برس” أن 10 جرحى سقطوا في انفجار وقع في طريق مخصص للمشاة وسط ليون.ورجحت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماكرون: لا قتلى بانفجار ليون الفرنسية وكالة خطوة برس.

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