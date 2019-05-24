المان يونايتد يجهز عرض ضخم لضم غريزمان

2019/05/24 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر يونايتد يسعى لتقديم 107 مليون يورو من أجل التعاقد مع أنطوان غريزمان .

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