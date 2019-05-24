10 جرحى في طريق للمشاة بمدينة ليون الفرنسية

2019/05/24 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووقع التفجير في الساعة 17:30 بعد الظهر، بالتوقيت المحلي، في شارع للمشاة، في ليون وسط فرنسا.ورجح المدعي العام الفرنسي أن يكون التفجير ناتجا عن "طرد مفخخ".هذا وأعلن مكتب مكافحة الإرهاب في باريس عن فتح تحقيق في تفجير ليون.

انتهى.ص.هـ.ح.

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