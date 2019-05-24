أتباع التيار الصدري ينطلقون بتظاهرات ليلية للنأي بالعراق عن حرب مرتقبة في المنطقة

2019/05/24 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توافد الآلاف من أتباع التيار الصدري، الجمعة، إلى ساحة التحرير وسط بغداد للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وأفاد مصدر اليوم، (24 ايار 2019)، ان "الالاف من أتباع التيار الصدري يتوافدون إلى ساحة التحرير وسط بغداد تلبية لدعوة الصدر".

واضاف ان "القوات الأمنية قطعت جسر الجمهورية والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد".

وكان التيار الصدري، دعا الثلاثاء الماضي الى تظاهرة حاشدة مساء الجمعة (اليوم) "دعما لأمن العراق وسلمه، وابعادا له عن الصراعات الإقليمية والدولية، ولتجنيبه ويلات الحرب المرتقبة في المنطقة".

وحددت اللجنة المشرفة على التظاهرات إنطلاق التظاهرة بعد الإفطار بتمام الساعة التاسعة مساء اليوم على ان تكون كل في محافظته، ويستثنى من ذلك محافظة النجف.

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