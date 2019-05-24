2019/05/24 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الوزارة في بيان تلقت، الغدير، نسخة منه، إن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة القى القبض على أحد عناصر داعش الإرهابية المعروف بعمله فيما كان يسمى (بالحسبة) خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية على مدينة الموصل".وأضافت الوزارة، أنه "تم القبض عليه في منطقة حي السكر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".يشار الى ان القوات الامنية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال العديد من العناصر الارهابية في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم "داعش".انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: اعتقال داعشي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في نينوى ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: اعتقال داعشي في الجانب الأيسر من مدينة الموصل في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).