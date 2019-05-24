2019/05/24 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من اطلق صاروخ الكاتيوشا على الخضراء؟

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من اطلق صاروخ الكاتيوشا على الخضراء؟ وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من اطلق صاروخ الكاتيوشا على الخضراء؟) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من اطلق صاروخ الكاتيوشا على الخضراء؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).