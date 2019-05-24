2019/05/24 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنصار الصدر يتوافدون الى ساحة التحرير والقوات الأمنية تقطع الطرق المحيطة بها

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