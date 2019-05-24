وزارة التربية ترفض الدخول الشامل للإمتحانات الوزارية

2019/05/24 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة التربية رفضها للدخول الشامل للإمتحانات الوزارية.وأكد وزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان “انه تم رفض فكرة الدخول الشامل للامتحانات الوزارية من قبل هيئة الرأي في وزارة التربية كون ان مثل هكذا قرار يحتاج الى امور كثيرة في مقدمتها التخصيصات المالية وتهيئة المراكز الامتحانية ورفدها بجميع المستلزمات والطاقة الكهربائية […]

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