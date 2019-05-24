بابل.. إحباط بيع طفل وصدمة بهوية التاجر

2019/05/24 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحبطت قوة أمنية، بيع طفل شمالي مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

وذكر بيان لقيادة شرطة بابل تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه أن "قوة مشتركة من مكافحة الجريمة المنظمة بابل والأمن الوطني وجهاز المخابرات ومفارز أمن الافراد ، تمكنت بكمين أمني محكم من إعتقال متهمَين إثنين يتاجران بالأعضاء البشرية بالجرم المشهود".وأضاف ان المتهمين كان "بصحبتهما طفلاً يبلغ من العمر حوالي {8 أعوام} وهو شقيق أحد المتاجرين كانوا يرومون بيعه بمبلغ {10 الاف دولار} بعد استدراجهما بالتنسيق مع مصدر أمني سري على طريق المرور السريع قرب سيطرة الشهيد سلام شنون شمالي الحلة".وأشار البيان إلى، أن "المعتقلين جرى نقلهما الى الجهة المختصة لإستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".انتهى

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