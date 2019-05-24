2019/05/24 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سفير الهند لدى الولايات المتحدة هارش فردان شرينغلا، أن بلاده أوقفت استيراد النفط الإيراني امتثالاً للعقوبات الأميركية.وقال الدبلوماسي للصحافيين في واشنطن إن “نيودلهي خفضت بشكل حاد مشترياتها واستوردت مليون طن من النفط الخام من إيران في نيسان ، قبل انتهاء الاعفاءات الاميركية التي سمحت لها بالالتفاف على العقوبات”.وأضاف “لقد انتهى الأمر، ولم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند تؤكد التوقف عن شراء النفط الايراني التزاما بالعقوبات الاميركية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند تؤكد التوقف عن شراء النفط الايراني التزاما بالعقوبات الاميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).