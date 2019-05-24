مجهولون يضرمون النيران في حقول بمحافظة عراقية

2019/05/24 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الجمعة باندلاع حريق في حقول زراعية شمالي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر والشهود لشفق نيوز، ان مجهولين يُعتقد انتماؤهم الى تنظيم داعش قاموا مساء اليوم في اضرام النيران حقول الحنطة في قرية الجفر الحار (الغنمات) جنوبي قضاء الشرقاط شمال مدينة تكريت العاصمة المحلية لصلاح الدين.

يذكر ان حقولا للحنطة والشعير في نينوى وديالى و صلاح الدين وكركوك والنجف قد تعرضت الى حرائق ما تسبب بتلف محاصيل الاف الدونمات .

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