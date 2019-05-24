2019/05/24 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر عراقي الانباء المتداولة حول تجريد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، “أبو مهدي المهندس” من صلاحياته كافة.وكانت وسائل اعلامية تحدثت ان الفياض اصدر أوامر عليا بتجريد “أبو مهدي المهندس” من صلاحياته كافة في ما يخص الأمور العسكرية والإدارية الخاصة بفصائل الحشد الشعبي.المصدر وكالة يونيوز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصادر تنفي اقالة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وكالة صدى الاعلام للانباء.

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