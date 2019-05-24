2019/05/24 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اوقاف كردستان : انها الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد اليوم الاول من عيد الفطر

24/05/2019 21:28:00 PM |

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واع / مكتب كردستان/ ع .د

اعلنت اللجنة العليا لرؤية الهلال التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الدينية في اقليم كردستان ، الجمعة، انها الجهة الوحيدة التي لها صلاحية تحديد اليوم الاول من عيد الفطر.

وذكر بيان لـ اللجنة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) انها لا تعتمد الآراء الاخرى الصادرة من اشخاص او المؤسسات الفلكية التابع للبلدان الاخرى، مؤكدة انه لا يمكن لأي احد او بلد التنبؤ باول ايام عيد الفطر.

واوضح البيان ان اللجنة ستعتقد اجتماعا يوم 3/6/2019 تحدد فيه اول ايام عيد الفطر

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