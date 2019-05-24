ميسان تنجز أعمال نقل الطاقة الكهربائية لفك الأختناقات عن محطة الكرامة الثانوية

2019/05/24 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب، اليوم الجمعة، انجاز مشروع نقل الطاقة وادخالها للعمل لاربعة مغذيات لفك الاختناقات عن محطة الكرامة الثانية.

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