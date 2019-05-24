2019/05/24 | 21:44

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الطائرات الأميركية تلقي أقراص حرارية على قضاء الحمدانية

الجمعة

24

ايار

2019 :

09:17 pm

56

للمرة الثالثة على التوالي ..



قامت الطائرات الأميركية برمي الأقراص

النارية على المحاصيل الزراعية في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.مراسل آفاق في محافظة نينوى أوضح أن تلك الحادثة جرت أمام أنظار أهالي

القضاء لكنها لم تتسبب بحرق المحاصيل ، هذا وسبق للقوات الأميركية أن

ألقت العديد من الأقراص النارية في مناطق عدة من بينها محافظة صلاح

الدين وتسبب بحرق المحاصيل الزراعية ..

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