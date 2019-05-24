2019/05/24 | 21:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انفوغراف: ماذا تعرف عن عيد المقاومة والتحرير؟!
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغراف: ماذا تعرف عن عيد المقاومة والتحرير؟!) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفوغراف: ماذا تعرف عن عيد المقاومة والتحرير؟!) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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