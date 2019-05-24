أكثر من 400 مليون في أوربا ينتخبون 751 نائبا في البرلمان الأوربي

2019/05/24 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعي أكثر من 400 مليون ناخب في الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التصويت لاختيار 751 نائبا أوروبيا في هذه الانتخابات.هذا وستعلن النتائج الرسمية مساء الأحد بعد إغلاق مراكز الاقتراع في كل القارة. انتهى.ص.هـ.ح.

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