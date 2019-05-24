الجزائر .. تظاهرات للجمعة الـ14 رفضاً لرموز السلطة والانتخابات

2019/05/24 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتجمع المتظاهرون في ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائر وسط انتشار مكثف للقوات الأمنية.ويطالب المتظاهرون بإبعاد جميع رموز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية والترشح للانتخابات المقبلة ، وتأتي الجمعة الـ 14 عشية انتهاء آجال التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى المجلس الدستوري استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 تموز القادم.انتهى.ص.هـ.ح.

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