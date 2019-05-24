وزارة التربية تعلن قرارها النهائي بشأن الدخول الشامل للإمتحانات الوزارية

2019/05/24 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية قرارها النهائي بشأن الدخول الشامل للطلبة في الإمتحانات الوزارية.

وأكد وزير التربية وكالة قصي السهيل في بيان لمكتبه "انه تم رفض فكرة الدخول الشامل للامتحانات الوزارية من قبل هيئة الرأي في وزارة التربية كون ان مثل هكذا قرار يحتاج الى امور كثيرة في مقدمتها التخصيصات المالية وتهيئة المراكز الامتحانية ورفدها بجميع المستلزمات والطاقة الكهربائية بغية سير الامتحانات بشكل طبيعي".

وأشار الى ان "التجارب في السنوات السابقة لم تكن مشجعة لذلك لم يتم تقديم اي طلب الى مجلس الوزراء بخصوص الموضوع وتم التصويت بالرفض التام من قبل هيئة الرأي في وزارة التربية".

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