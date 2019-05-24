الجيش الأمريكي يتهم الحرس الثوري الايراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات

2019/05/24 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الجيش الأمريكي يوم الجمعة الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات على ناقلات نفط قبالة الإمارات هذا الشهر ووصفها بأنها نفذت في إطار ”حملة“ من طهران دفعت الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في المنطقة.

وقال الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة ”نحن ننسب الهجوم على الملاحة في الفجيرة إلى الحرس الثوري الإيراني“ مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) خلصت إلى أن الألغام اللاصقة المستخدمة في الهجوم تعود للحرس الثوري.



وأحجم عن إيضاح ”سبل توصيل“ الألغام لأهدافها.

جاءت التصريحات خلال إفادة صحفية في البنتاجون لإعطاء تفاصيل عن خطط الولايات المتحدة لإرسال 900 جندي إضافي، بينهم مهندسون، للشرق الأوسط لتعزيز الدفاعات الأمريكية إضافة إلى تمديد بقاء نحو 600 جندي آخرين لتشغيل أنظمة صواريخ باتريوت.

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